Шеф Пентагона ответил на вопрос о сроках военной операции против Ирана

США не хотели бы устанавливать конкретные сроки операции против Ирана, заявил журналистам шеф Пентагона Пит Хегсет. Он отметил, что все идет по плану, а время окончания боевых действий определит глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Мы бы не хотели устанавливать конкретные сроки, но, как мы уже говорили, все идет по плану, — сказал Хегсет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Ранее командование армии Ирана официально заявило о нанесении серии ударов по зданию Министерства национальной безопасности Израиля. Согласно сообщению иранской стороны, целью атаки также стал офис израильского 13-го телеканала.
До этого пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Речь идет о базах Минхад, Аль-Дафра, Аль-Адаири и Мина-Салман. Атаки были совершены с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.