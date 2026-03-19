19 марта 2026 в 16:01

Шеф Пентагона ответил на вопрос о сроках военной операции против Ирана

Хегсет: США не хотели бы устанавливать конкретные сроки операции против Ирана

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
США не хотели бы устанавливать конкретные сроки операции против Ирана, заявил журналистам шеф Пентагона Пит Хегсет. Он отметил, что все идет по плану, а время окончания боевых действий определит глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Мы бы не хотели устанавливать конкретные сроки, но, как мы уже говорили, все идет по плану, — сказал Хегсет.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее командование армии Ирана официально заявило о нанесении серии ударов по зданию Министерства национальной безопасности Израиля. Согласно сообщению иранской стороны, целью атаки также стал офис израильского 13-го телеканала.

До этого пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Речь идет о базах Минхад, Аль-Дафра, Аль-Адаири и Мина-Салман. Атаки были совершены с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

