Шеф Пентагона ответил на вопрос о сроках военной операции против Ирана Хегсет: США не хотели бы устанавливать конкретные сроки операции против Ирана

США не хотели бы устанавливать конкретные сроки операции против Ирана, заявил журналистам шеф Пентагона Пит Хегсет. Он отметил, что все идет по плану, а время окончания боевых действий определит глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Мы бы не хотели устанавливать конкретные сроки, но, как мы уже говорили, все идет по плану, — сказал Хегсет.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее командование армии Ирана официально заявило о нанесении серии ударов по зданию Министерства национальной безопасности Израиля. Согласно сообщению иранской стороны, целью атаки также стал офис израильского 13-го телеканала.

До этого пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Речь идет о базах Минхад, Аль-Дафра, Аль-Адаири и Мина-Салман. Атаки были совершены с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.