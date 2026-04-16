16 апреля 2026 в 03:06

Финляндия остается оголтелым сторонником Украины

Кузнецов: Финляндия остается сторонником Украины и давит на Россию

Россия не видит изменения позиции Финляндии по украинскому вопросу, заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью ТАСС. Хельсинки остается одним из активных сторонников Киева и выступает за усиление давления на Москву.

К сожалению, какого-либо пересмотра официальным Хельсинки своих подходов к украинской тематике мы не наблюдаем. Финляндия по-прежнему остается в числе наиболее ярых, если не сказать оголтелых, сторонников киевского режима, — отметил дипломат.

По словам Кузнецова, власти Финляндии поддерживают курс на расширение санкционного давления и привлечение России к ответственности за действия на Украине. Он уточнил, что власти страны настаивают на урегулировании конфликта исключительно на условиях Киева. Финляндия продолжает активно оказывать военно-техническую помощь Украине.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов высказался на тему отношений между Москвой и Хельсинки, отметив, что как такового взаимодействия нет. Текущее состояние контактов можно оценить как крайне тяжелое.

Сочинский аэропорт внезапно закрылся
«Мы будем тут жить»: черные риелторы 30 лет «отжимали» квартиры в Тольятти
Финляндия остается оголтелым сторонником Украины
Стало известно, сколько нерабочих дней осталось у россиян в 2026 году
«Разгона инфляции не будет»: депутат Бессараб о пенсиях и новых льготах
Мадьяр соревнуется с Зеленским за деньги Европы
Устранили как свидетелей? Какие грязные тайны скрываются в деле Усольцевых
В российских аптеках фиксируют странную динамику спроса на антидепрессанты
Россия осталась четвертой экономикой мира
Дипломат оценил реальное состояние российско-финских отношений
Черногория ждет: когда отправиться и какие сокровища страны не пропустить
Донбасс стал самой заминированной территорией в мире
Россия и США нашли общее понимание мира по Украине
SHOT сообщил о серии мощных взрывов над территорией Краснодарского края
Стало известно, участвует ли Россия в переговорах по Ормузскому проливу
Пентагон отказался отвечать на слухи о подготовке атаки на Кубу
В США провели учения по противодействию ядерному оружию России в космосе
Названы все полуфиналисты Лиги чемпионов
Из Москвы экстрадировали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции
США побили рекорд по выпуску ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

