Финляндия остается оголтелым сторонником Украины

Россия не видит изменения позиции Финляндии по украинскому вопросу, заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью ТАСС. Хельсинки остается одним из активных сторонников Киева и выступает за усиление давления на Москву.

К сожалению, какого-либо пересмотра официальным Хельсинки своих подходов к украинской тематике мы не наблюдаем. Финляндия по-прежнему остается в числе наиболее ярых, если не сказать оголтелых, сторонников киевского режима, — отметил дипломат.

По словам Кузнецова, власти Финляндии поддерживают курс на расширение санкционного давления и привлечение России к ответственности за действия на Украине. Он уточнил, что власти страны настаивают на урегулировании конфликта исключительно на условиях Киева. Финляндия продолжает активно оказывать военно-техническую помощь Украине.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов высказался на тему отношений между Москвой и Хельсинки, отметив, что как такового взаимодействия нет. Текущее состояние контактов можно оценить как крайне тяжелое.