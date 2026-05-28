Китай вписался за Кубу на фоне американских санкций Китай пообещал продолжить поддержку Кубы в условиях американской блокады

Пекинг окажет всестороннюю поддержку Кубе в условиях жесткой блокады со стороны Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. На встрече со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей в Нью-Йорке глава дипведомства подчеркнул, что международному сообществу необходимо уважать независимость всех государств, передает пресс-служба китайского МИД.

Китай будет и впредь отстаивать справедливость в отношении Кубы, выступать в ее защиту, поддерживать справедливое дело кубинского народа, содействовать развитию экономики и улучшению жизни населения вашей страны, — резюмировал Ван И.

Паррилья поблагодарил китайскую сторону за решительную поддержку Гаваны в вопросах защиты национальной безопасности. Он подтвердил, что кубинское руководство планирует и впредь твердо придерживаться принципа «одного Китая». Глава МИД Кубы также заверил, что его страна продолжит оказывать Пекину дипломатическое содействие по ключевым вопросам, касающимся статуса Тайваня, Синьцзяна и Гонконга.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что нельзя исключать повторения венесуэльского сценария на Кубе и похищения экс-президента островного государства Рауля Кастро. При этом выдачу бывшего кубинского лидера в рамках правовых процедур он считает невозможной.