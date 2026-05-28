Матвиенко отметила важность диалога парламентов России и Азербайджана

Парламентский диалог между Россией и Азербайджаном остается ключевым элементом для развития двустороннего сотрудничества, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме к председателю Милли Меджлиса республики Сахибе Гафаровой по случаю Дня независимости Азербайджана. Она выразила уверенность в укреплении связей между двумя странами.

Убеждена, конструктивный российско-азербайджанский парламентский диалог будет оставаться важной составляющей плодотворного развития сотрудничества России и Азербайджана, служить делу укрепления региональной стабильности, способствовать реализации многоплановых проектов в разных сферах в интересах народов двух государств, — написала Матвиенко.

В завершение она пожелала азербайджанским коллегам успехов в работе. Остальным гражданам страны политик пожелала мира и процветания.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджанской Республики. По его словам, страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах, а также снискала заслуженный авторитет на мировой арене.