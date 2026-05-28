Лукашенко высказался о попытках расшатать обстановку на границах Белоруссии

Лукашенко заявил о пресечении попыток дестабилизировать обстановку на границах

Белорусские пограничники эффективно пресекают любые попытки дестабилизации обстановки на границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении с Днем пограничника. По его словам, с наступления независимости в стране сформировалась высококвалифицированная пограничная служба.

За годы независимости в нашей стране создана высокопрофессиональная пограничная служба. Сегодня пограничники, опираясь на традиции и опыт ветеранов, умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах Республики Беларусь, — говорится в поздравлении.

Президент напомнил, что 85 лет назад герои — пограничники Великой Отечественной войны защищали границы Советского Союза, демонстрируя беспримерное мужество. Он подчеркнул, что история пограничной службы более века тесно связана с формированием белорусского государства и богата примерами доблести.

До этого сообщалось, что Лукашенко и президент России Владимир Путин дистанционно по видеосвязи провели совместную тренировку вооруженных сил обеих стран. Она прошла в рамках боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.