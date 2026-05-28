28 мая 2026 в 10:02

«Как дурачки хохочут»: украинцы пришли в ярость из-за свадьбы Кулебы

Жители Украины раскритиковали Кулебу в день его свадьбы и напомнили о конфликте

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Жители Украины обрушились с резкой критикой на бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и бизнесвумен Светлану Павелецкую после публикации видео с их свадьбы, передает РИА Новости. По мнению некоторых интернет-пользователей, Кулеба «живет свою лучшую жизнь», пока простые украинцы страдают.

«В стране мрак и смерти, а тут как дурачки хохочут непонятно от чего», «Куда будет в будущем бежать эта чета? В Израиль или в Испанию?», — написали комментаторы.

Некоторые также припомнили экс-дипломату его слова, что ВСУ будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие. Украинцы поинтересовались, почему у Кулебы на видео нет лопаты в руках, а сам он не в окопе. Нашлись и те, кто иронично пожелал паре жить так же счастливо, как и большинство обычных граждан страны.

Ранее Кулеба порекомендовал киевлянам покинуть город. Такое заявление он сделал после сообщения МИД России о системных ударах по объектам ВСУ в украинской столице. Экс-дипломат посоветовал «взять паузу от жизни в Киеве» тем, у кого «кукуха уже не вытягивает».

