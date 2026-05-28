28 мая 2026 в 10:49

Шойгу назвал единственную «охранную грамоту» для многих стран

Шойгу: многие страны теперь видят в ядерном оружии способ защиты

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Многие страны, которые раньше и не помышляли о ядерном оружии, теперь всерьез рассматривают его как единственную «охранную грамоту», заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на I Международном форуме по безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, это становится очевидным на примере ситуации, сложившейся сегодня на Ближнем Востоке.

На примере ситуации, сложившейся сегодня на Ближнем Востоке, становится очевидным, что большинство стран, которые ранее и не помышляли об обладании ядерным оружием, теперь всерьез задумались о том, что в современных условиях оно может стать единственной «охранной грамотой», — отметил Шойгу.

До этого секретарь Совбеза России заявил, что Австралия может получить ядерное оружие из-за участия в военном блоке AUKUS, в который входят США и Великобритания. По словам Шойгу, Токио и Сеул также намерены разместить у себя американские ядерные боеголовки, что создаст новые угрозы для всего региона.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что никто не может гарантировать невозможность появления ядерного оружия Альянса на территории Швеции. В частности, высокопоставленный чиновник признался, что ему «немного сложно» отвечать на соответствующий вопрос журналистки.

