Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 28 мая 2026 года, что происходит в районе Купянска и Волчанска, как развивается бойня?

Наступление ВС России на Харьков 28 мая

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Казачьей Лопани, Терновой, Колодезного, Белого Колодезя, Приколотного, Рубежного, Циркунов, Малого Бурлука и Избицкого, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Штурмовые подразделения ГрВ «Север» сломили упорное сопротивление ВСУ, уничтожили последние боевые группы 58-й мотопехотной бригады в селе Гранов и освободили населенный пункт, утверждает источник.

«На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по позициям противника», — говорится в сообщении.

На Волчанском направлении, пишет канал, российские штурмовики продвинулись на девяти участках до 1000 метров; стрелковые бои идут в Караичном и Охримовке, в лесах Волчанского района; ТОС ударили по скоплению живой силы 127-й тяжелой мехбригады ВСУ и иностранных наемников в районе Избицкого.

На Великобурлукском направлении ВС РФ продвинулись около 1200 метров в селе Бударки и лесах Купянского района около Нововасилевки, следует из публикации. В районе этого населенного пункта украинская сторона сосредоточила дроноводов из ГУР «Кракен» — они понесли потери и сбежали, бросив пехоту 113-й бригады теробороны без средств воздушной разведки, добавил канал.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более шести десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«На Купянском направлении ВС РФ продвигаются на окраинах Купянска-Узлового. В самом Купянске не стихают бои. На Волчанском направлении российские войска ведут бои в лесных массивах восточнее Избицкого. Продолжаются столкновения в районе Краичного и Охримовки. МО РФ сообщило об освобождении села Гранов, расположенного в трех километрах от села Ветеринарного», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, в районе Купянска-Узлового российские ДРГ заходят на окраины города и закрепляются. На Харьковском участке к востоку от Волчанских Хуторов продолжаются бои за Караичное и Охримовку; местами ВС РФ продвинулись до нескольких сотен метров, идут позиционные сражения вдоль реки Волчьей; боестолкновения приближаются к соседнему Шевченко и крупному поселку Казачья Лопань, добавил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

