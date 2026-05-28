Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 12:33

Кафельников оценил перспективы российских теннисистов на «Ролан Гаррос»

Кафельников: российские теннисисты должны показать максимум на «Ролан Гаррос»

Андрей Рублев Андрей Рублев Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Мирра Андреева могут далеко пройти в рамках открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), заявил NEWS.ru олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. По его мнению, все будет зависеть от их настроя в каждой игре.

Все зависит от них, от того как они себя проявят. Если будут играть на максимум возможностей, могут пройти далеко по турниру, если нет, то оступятся, — заявил Кафельников.

Он отметил, что не удивлен вылету Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос». Кафельников не может объяснить, почему теннисист плохо выступает на грунтовом покрытии.

Грустно, но что поделать? Я не удивлен таким результатом. Я не могу это объяснить. Он не имеет права проигрывать, что ли? — добавил Кафельников.

Ранее Медведев заявил, что не станет озвучивать причину поражения в стартовом матче на «Ролан Гаррос», поскольку не хочет оправдываться. Российский теннисист отметил, что есть причины, которые зависят не от него.

Занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев второй год подряд вылетел с «Ролан Гаррос» в первом круге. Россиянин уступил 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Спорт
Евгений Кафельников
Теннис
Ролан Гаррос
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навка оспорила введенные против нее санкции ЕС
Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении
Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Лавров ответил на обещание Пашиняна разбогатеть без России
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.