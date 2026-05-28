Кафельников оценил перспективы российских теннисистов на «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Мирра Андреева могут далеко пройти в рамках открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), заявил NEWS.ru олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. По его мнению, все будет зависеть от их настроя в каждой игре.

Все зависит от них, от того как они себя проявят. Если будут играть на максимум возможностей, могут пройти далеко по турниру, если нет, то оступятся, — заявил Кафельников.

Он отметил, что не удивлен вылету Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос». Кафельников не может объяснить, почему теннисист плохо выступает на грунтовом покрытии.

Грустно, но что поделать? Я не удивлен таким результатом. Я не могу это объяснить. Он не имеет права проигрывать, что ли? — добавил Кафельников.

Ранее Медведев заявил, что не станет озвучивать причину поражения в стартовом матче на «Ролан Гаррос», поскольку не хочет оправдываться. Российский теннисист отметил, что есть причины, которые зависят не от него.

Занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев второй год подряд вылетел с «Ролан Гаррос» в первом круге. Россиянин уступил 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.