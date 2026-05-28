Атака ВСУ на Старобельск показывает, что Киев чувствует абсолютную вседозволенность, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, нормы международного права абсолютно игнорируются.

Кровавое преступление убедительно продемонстрировало, что неонацистский режим Зеленского чувствует вседозволенность, абсолютную буквально благосклонность со стороны всех натовских кураторов. Никакие нормы международного гуманитарного права во время конфликтов... ему не писаны, — отметила она.

Ранее верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что следует расследовать обстрелы Вооруженными силами Украины колледжа в Старобельске. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате этого теракта.

Также посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. В частности, по словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.