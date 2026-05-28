28 мая 2026 в 13:03

В ООН призвали расследовать теракт в Старобельске

Верховный комиссар ООН призвал расследовать атаку ВСУ на колледж в Старобельске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Удар ВСУ по колледжу в Старобельске необходимо расследовать, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, чьи слова представлены на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате теракта.

Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности. Они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, — отметил Тюрк.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что Россия не получила от ООН, ОБСЕ и других международных организаций ответа по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Она выразила надежду на получение объективной оценки произошедшего.

До этого глава МИД России Сергей Лавров разъяснил госсекретарю США Марко Рубио, что именно послужило причиной принятия Москвой решения о нанесении ответных ударов по Киеву. Как уточнил его заместитель Сергей Рябков, удар ВСУ по колледжу в Старобельске «стал последней каплей» в переполненной чаше терпения.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

