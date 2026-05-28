Косметолог опровергла популярный миф о коллагене

Прием коллагена не поможет полностью убрать все морщины и приостановить старение, заявила в беседе с «Газетой.Ru» косметолог Нана Носарева. По ее словам, он также не способен восстановить суставы за короткий период, а все подобные рекламные обещания сильно преувеличены.

Коллаген — не лекарство и не «волшебная таблетка». Он не способен полностью убрать морщины, заменить косметологические процедуры, остановить старение или «восстановить суставы за месяц». Если у человека есть выраженные проблемы с кожей, суставами или волосами, необходимо искать причину, а не рассчитывать на добавки, — отметила Носарева.

Она уточнила, что реальные изменения могут появиться только спустя несколько месяцев регулярного приема коллагена и, как правило, в сочетании с качественным питанием и физической активностью. Для эффективного результата нужно придерживаться здорового образа жизни, в частности следить за достаточным количеством белка и витаминов в рационе.

Ранее дерматолог-косметолог Мадина Осман заявила, что натуральные компоненты косметики должны идти первыми в составе. По ее словам, в России нет четких ГОСТов, определяющих, что считать натуральными средствами для ухода, поэтому любой производитель может назвать свой продукт таким даже при минимальной доле природных компонентов.