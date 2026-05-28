Нижегородский мажор расплатился правами за пьяный дебош

Водителя кабриолета Mercedes Сергея Корнилова, чьи действия спровоцировали ДТП в центре Нижнего Новгорода, оштрафовали на 45 тысяч рублей. Также его лишили прав почти на два года, рассказали на канале МВД региона в мессенджере МАКС.

28 мая судом принято решение о назначении 21-летнему нижегородцу наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год 11 месяцев со штрафом в размере 45 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Дело об административном правонарушении поступило в судебный участок №2 Нижегородского судебного района в начале недели. Оно предусмотрено статьей о невыполнении водителем требования о прохождении медосвидетельствования на фоне алкогольного опьянения.

Ранее сына нижегородского миллиардера Сергея Корнилова, устроившего пьяное ДТП и оскорблявшего людей словом «нищета», арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Причиной стал скандал в ресторане. В потасовке участвовали Корнилов, его друг, администрация заведения, посетители и журналисты.