28 мая 2026 в 15:01

В Уралвагонзаводе высказались после ареста сотрудника

Уралвагонзавод: дело арестованного работника никак не связано с предприятием

Следственные действия в отношении сотрудника Уралвагонзавода не имеют отношения к работе самого предприятия. Как сообщили в концерне, входящем в Ростех, его работник проходит по делу, которое никак не связано с деятельностью УВЗ, передает РИА Новости.

Концерн «Уралвагонзавод» располагает информацией, что следственные действия в отношении своего работника проводятся по вопросам, не связанным с деятельностью УВЗ, — говорится в сообщении.

По информации РБК, замгендиректора концерна по спецтехнике Дмитрия Семизорова задержали правоохранители в рамках расследования уголовного дела о растрате при выполнении гособоронзаказа. Как пишет агентство, ему предъявили обвинение по статье об особо крупной растрате. Журналисты отмечают, что нарушения были допущены при реализации контрактов на поставку климатического оборудования для оборонной промышленности.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил бывших топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта» к срокам от 10 до 12 лет. Они проходят по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа на поставку полевых телефонов. По данным следствия, фигуранты завышали стоимость комплектующих и таким образом похищали бюджетные средства.

