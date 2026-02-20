Зимняя Олимпиада — 2026
Армия России получила партию улучшенных БРЭМ-80

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Вооруженные силы России получили партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Данную технику выпустил Уралвагонзавод. Уточняется, что машины были улучшены на основе опыта применения в зоне проведения специальной военной операции.

Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» в преддверии Дня защитника Отечества передал Минобороны России партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Они усовершенствованы с учетом опыта применения в зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что БРЭМ-80 разработана на базе шасси танка Т-80. Машина также оснащена мощным газотурбинным двигателем, который обеспечивает бронетехнике высокую подвижность.

Ранее Уралвагонзавод передал Министерству обороны России очередную партию инженерных машин разграждения ИМР-3М. Поставка была осуществлена в рамках выполнения гособоронзаказа. Бронетехника создана на базе танка Т-90 и оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы, а также дополнительной антидроновой защитой.

