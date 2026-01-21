Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 09:51

Минобороны России получило партию инженерных машин ИМР-3М на базе Т-90

Уралвагонзавод передал Минобороны новую партию инженерных машин ИМР-3М

Инженерная машина разграждения ИМР-2 Инженерная машина разграждения ИМР-2 Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Уралвагонзавод (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Министерству обороны России очередную партию инженерных машин разграждения ИМР-3М, сообщает пресс-служба компании. Поставка была осуществлена в рамках выполнения гособоронзаказа.

Бронетехника создана на базе танка Т-90 и оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы, а также дополнительной антидроновой защитой. По данным пресс-службы, машины предназначены для преодоления сложных участков местности и способны прокладывать путь через бурелом, каменные гряды и снежную целину. Кроме того, ИМР-3М могут создавать проходы в минных полях, засыпать траншеи и воронки, валить деревья и корчевать пни.

ИМР-3М поставлялись на передовую в течение 2025 года, есть заказы и на этот год. <…> ИМР-3М незаменимы для больших наступательных прорывов, — сказал военный представитель Минобороны России.

Ранее Минобороны передали новейшие зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-СМД». Боекомплект в направляющих пусковой установки новейшего комплекса «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет.

До этого разработчики из Нижегородской области представили беспилотный аппарат самолетного типа «Дуга», оснащенный системой вертикального взлета. Проект создавался при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта.

уралвагонзавод
Ростех
Минобороны РФ
танки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил об ответственности за рекламу наркошопов в пабликах
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.