Минобороны России получило партию инженерных машин ИМР-3М на базе Т-90

Уралвагонзавод (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Министерству обороны России очередную партию инженерных машин разграждения ИМР-3М, сообщает пресс-служба компании. Поставка была осуществлена в рамках выполнения гособоронзаказа.

Бронетехника создана на базе танка Т-90 и оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы, а также дополнительной антидроновой защитой. По данным пресс-службы, машины предназначены для преодоления сложных участков местности и способны прокладывать путь через бурелом, каменные гряды и снежную целину. Кроме того, ИМР-3М могут создавать проходы в минных полях, засыпать траншеи и воронки, валить деревья и корчевать пни.

ИМР-3М поставлялись на передовую в течение 2025 года, есть заказы и на этот год. <…> ИМР-3М незаменимы для больших наступательных прорывов, — сказал военный представитель Минобороны России.

Ранее Минобороны передали новейшие зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-СМД». Боекомплект в направляющих пусковой установки новейшего комплекса «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет.

До этого разработчики из Нижегородской области представили беспилотный аппарат самолетного типа «Дуга», оснащенный системой вертикального взлета. Проект создавался при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта.