25 февраля 2026 в 15:39

Ростех представил систему защиты самолетов от столкновений с птицами

Логотип госкорпорации «Ростех» Логотип госкорпорации «Ростех» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ростех разработал автоматизированный комплекс для предотвращения столкновений самолетов с птицами, сообщили в госкорпорации. Система может снизить совокупный ущерб авиакомпаний до $1 млрд (76,5 млрд рублей) в год.

Международная организация гражданской авиации подсчитала, что ежегодно в мире фиксируется около 5,4 тысячи столкновений воздушных судов с птицами. Совокупный ущерб авиакомпаний при этом достигает $1 млрд <…> Для предотвращения подобных происшествий создаются системы орнитологической безопасности. Одна из них — автоматизированный комплекс ОРНИ нашего холдинга «Росэл», — говорится в пресс-релизе.

Комплекс ОРНИ отслеживает высоту, скорость и траектории движения до 100 птиц в радиусе 10 километров. Система интегрирована со средствами отпугивания и управляет ими в автоматическом режиме. Она выводит данные на цифровую карту в режиме реального времени.

Разработчики провели испытания комплекса в аэропорту Пулково. Представители госкорпорации заявили, что система продемонстрировала высокую эффективность, функционирует круглосуточно и не оказывает влияния на радиоэлектронные средства аэропорта.

Ранее сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» отгрузил Минобороны России партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-3. Техника получила обновленную систему РЭБ, усиленную защиту днища и увеличенную броню. В госкорпорации обратили внимание, что текущая штатная комплектация БМП-3 значительно отличается от машин, поставлявшихся до начала СВО.

