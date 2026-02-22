Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 10:56

Минобороны РФ получило новую партию управляемых ракет для «Панцирей»

ВС РФ в зоне СВО
Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха перед Днем защитника Отечества отправил Минобороны России новую партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов «Панцирь», сообщили в пресс-службе госкорпорации. В поставку вошли как обычные ракеты, так и снаряды для ближнего перехвата.

В Ростехе сообщили, что зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата позволяют увеличить боекомплект комплексов «Панцирь» с 12 до 48 ракет. Это нововведение обеспечивает гибкость в применении различных типов ракет, включая штатные и мини-ЗУР, в зависимости от поставленной задачи.

«Панцири» являются одними из наиболее эффективных систем противовоздушной обороны. Они способны успешно нейтрализовать ракеты ATACMS, Storm Shadow и HARM, а также сбивать небольшие беспилотники. В их боевом арсенале присутствуют новейшие миниатюрные зенитные управляемые ракеты.

Ранее Ростех представил восемь новейших дронов, включая модели с вертикальным взлетом. На выставке также были показаны образцы военной экипировки, мототехники, боеприпасов, средств противодействия дронам и других изделий, всего более 140 единиц.

