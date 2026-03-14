14 марта 2026 в 16:49

США внезапно побили рекорд по поставкам одной категории товаров в Россию

США нарастили экспорт обуви в Россию до максимума за 23 года

США в январе увеличили экспорт обуви в Россию до максимального уровня за 23 года для этого месяца, передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы. Объем поставок составил около $1,8 млн (143,8 млн рублей).

В годовом выражении экспорт вырос примерно втрое. В январе прошлого года поставки обуви из США в Россию оценивались в $596,8 тыс. (47,6 млн рублей). Согласно подсчетам, показатель стал максимальным для января с 2002 года. Более ранние данные по этому месяцу статистическая служба США не публикует.

По итогам января Россия вошла в десятку крупнейших импортеров американской обуви. Ее доля в общем объеме поставок составила 1,9%. Крупнейшими покупателями остаются Вьетнам (24%), Канада (23,8%) и Мексика (7,2%), далее следуют Япония (5,9%), Китай (5,5%), Великобритания (3,9%), Гонконг (3%), Индонезия (2,7%) и Италия (2,3%).

Ранее стало известно, что США в этом январе закупили почти вдвое больше сладостей и выпечки в России, чем в 2025 году. Шоколада, сладостей из сахара и мучных изделий было импортировано в Штаты на $617,9 тыс. (49,3 млн рублей) — в 1,8 раза больше, чем в январе 2025 года.

