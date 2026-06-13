«Мы шли к победе»: Орбан назвал причины провала своей партии на выборах Орбан: партия «Фидес» совершила серьезные ошибки в ходе предвыборной кампании

Серьезные просчеты в предвыборной кампании, в частности полное поражение в борьбе за внимание молодежи в цифровом пространстве, привели партию «Фидес» к проигрышу на выборах, признал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик также отметил, что партия не смогла дать ответ на развернутую против нее кампанию ненависти, недооценила высокую явку и мобилизационные возможности оппонентов, передает РИА Новости.

Предвыборная кампания не сработала, оппонент оказался гораздо привлекательнее. Мы шли к победе до самого конца, не замечая преимуществ оппонента, поэтому не стали корректировать стратегию кампании. <...> Мы потерпели катастрофическое поражение в цифровом пространстве, провалили борьбу за внимание молодежи, — высказался он.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил кабинет своего предшественника в умышленном введении граждан в заблуждение по вопросу миграционной политики. По утверждению Мадьяра, Орбан публично заявлял об отказе выполнять европейский миграционный пакт, однако за закрытыми дверями готовился к приему в страну сотен тысяч переселенцев.

Кроме того, руководитель венгерского ведомства по контролю за добросовестностью и неподкупностью Ференц Пал Биро заявил, что структура обнаружила несколько сомнительных государственных закупок, проведенных еще во время работы кабинета экс-премьера. По словам чиновника, общая сумма этих контрактов оценивается в €3,5 млрд (290 млрд рублей).