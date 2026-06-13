Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 16:42

«Мы шли к победе»: Орбан назвал причины провала своей партии на выборах

Орбан: партия «Фидес» совершила серьезные ошибки в ходе предвыборной кампании

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Серьезные просчеты в предвыборной кампании, в частности полное поражение в борьбе за внимание молодежи в цифровом пространстве, привели партию «Фидес» к проигрышу на выборах, признал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик также отметил, что партия не смогла дать ответ на развернутую против нее кампанию ненависти, недооценила высокую явку и мобилизационные возможности оппонентов, передает РИА Новости.

Предвыборная кампания не сработала, оппонент оказался гораздо привлекательнее. Мы шли к победе до самого конца, не замечая преимуществ оппонента, поэтому не стали корректировать стратегию кампании. <...> Мы потерпели катастрофическое поражение в цифровом пространстве, провалили борьбу за внимание молодежи, — высказался он.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил кабинет своего предшественника в умышленном введении граждан в заблуждение по вопросу миграционной политики. По утверждению Мадьяра, Орбан публично заявлял об отказе выполнять европейский миграционный пакт, однако за закрытыми дверями готовился к приему в страну сотен тысяч переселенцев.

Кроме того, руководитель венгерского ведомства по контролю за добросовестностью и неподкупностью Ференц Пал Биро заявил, что структура обнаружила несколько сомнительных государственных закупок, проведенных еще во время работы кабинета экс-премьера. По словам чиновника, общая сумма этих контрактов оценивается в €3,5 млрд (290 млрд рублей).

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем муж Блиновской занимается на СВО
Блогер MrBeast первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube
В МВД назвали возможную причину аварии с маршруткой в Подмосковье
На ЗАЭС раскрыли состояние станции после атаки ВСУ
Российский космонавт назвал «вульгарщиной» скафандры от Prada
На химическом заводе «Титановые инвестиции» в Крыму произошла авария
У младенца после госпитализации в организме нашли следы кокаина
На Западе сочли вспышку Эболы «генеральной репетицией»
В США мужчина обнаружил в могиле отца останки незнакомца
Стали известны подробности уникальной операции по спасению кита в Мурманске
Иностранные самолеты потянулись в Россию с одной целью
Захарова развенчала три главных фейка о своей семье
Отдых у воды закончился трагедией в российском регионе
«Ядовитые ягодки и грибочки»: Захарова высказалась о запрете соцсетей в РФ
Захарова объяснила, почему на самом деле западные компании ушли из России
Молодая жена, слова об отъезде из РФ, мнение об СВО: как живет Сергей Пиоро
В Италии увидели предвестников краха ЕС
Пенсионерам рассказали о простом методе для тренировки активности мозга
Отдыхающим пришлось реанимировать ребенка, пока аниматор продолжал шоу
ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с формы перед ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.