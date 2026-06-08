В Венгрии выявили подозрительные госзакупки времен Орбана

Ведомство по контролю за соблюдением честности и неподкупности Венгрии выявило несколько подозрительных госзакупок, которые были совершены еще при правительстве бывшего премьер-министра Виктора Орбана, заявил в интервью Politico глава ведомства Ференц Пал Биро. По его словам, их сумма оценивается в €3,5 млрд.

Биро призвал новое правительство Петера Мадьяра расследовать данные случаи. По его мнению, расследование может коснуться высокопоставленных политиков времен правления Орбана. При этом он не назвал ни их имен, ни названий компаний, которые могут быть причастны к незаконным схемам.

Три компании получали госконтракты по искусственно завышенным ценам, уточнил Биро. За последние четыре года правительство выплатило по этим контрактам €10 млрд. Руководитель ведомства напомнил, что один из ключевых мандатов, на который опирается новое правительство, — это борьба с коррупцией и возвращение предположительно выведенных из страны средств.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович сообщил, что Мадьяр записал видеообращение из уборной, однако это было неуместно. Эксперт раскритиковал кадры, сделанные главой правительства в туалете штаб-квартиры Венгерского национального банка.