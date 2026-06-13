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13 июня 2026 в 17:47

На химическом заводе «Титановые инвестиции» в Крыму произошла авария

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На химическом заводе «Титановые инвестиции» в районе Армянска на севере Крыма произошла авария, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент в настоящее время устраняется.

Нахожусь на заводе «Титановые Инвестиции», на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории, — говорится в сообщении.

Телиженко уточнил, что на месте происшествия превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.

В связи с аварийной ситуацией в Армянске на ближайшие сутки введен особый график подачи воды. Водоснабжение будет осуществляться утром с 08:00 до 13:00 и вечером с 18:00 до 23:00.

Ранее в ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщали, что на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска произошел мощный пожар. По информации ведомства, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

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