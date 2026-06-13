На химическом заводе «Титановые инвестиции» в Крыму произошла авария

На химическом заводе «Титановые инвестиции» в районе Армянска на севере Крыма произошла авария, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент в настоящее время устраняется.

Нахожусь на заводе «Титановые Инвестиции», на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории, — говорится в сообщении.

Телиженко уточнил, что на месте происшествия превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.