На химическом заводе «Титановые инвестиции» в Крыму произошла авария

На химическом заводе «Титановые инвестиции» в районе Армянска на севере Крыма произошла авария, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент в настоящее время устраняется.
Нахожусь на заводе «Титановые Инвестиции», на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории, — говорится в сообщении.
Телиженко уточнил, что на месте происшествия превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.
В связи с аварийной ситуацией в Армянске на ближайшие сутки введен особый график подачи воды. Водоснабжение будет осуществляться утром с 08:00 до 13:00 и вечером с 18:00 до 23:00.
Ранее в ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщали, что на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска произошел мощный пожар. По информации ведомства, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.