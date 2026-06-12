Погода в Москве в субботу, 13 июня: грозовые ливни, прохлада и жара до +29

Погода в Москве в субботу, 13 июня: грозовые ливни, прохлада и жара до +29

В Москве и Московской области завтра, 13 июня, воздух прогреется до +29 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 13 июня

По словам Евгения Тишковца, в выходные дни погоду в Москве будет определять холодный атмосферный фронт.

«В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями. В субботу ночью — от +15 до +18 градусов. Днем — от +26 до +29 градусов. В воскресенье под утро +13–16 градусов, после полудня посвежеет до +21–24 градусов. На следующей неделе дышать станет еще легче — вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до +8–13 градусов, после полудня — от +17 до +22 градусов», — отметил синоптик.

По информации метеорологических центров, ночь с 12 на 13 июня будет теплой и практически без осадков. Температура в российской столице составит от +17 до +19 градусов, а в центре города может достигать +22 градусов. Днем воздух прогреется до +30 градусов. Возможны грозовые ливни в течение дня. Атмосферное давление будет выше нормы. Ветер в течение дня будет дуть преимущественно с юга и юго-востока, постепенно меняя направление. Его обычная скорость не превысит 5–10 м/c, однако при грозах возможны сильные порывы.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 13 июня

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июня в Санкт-Петербурге воздух в дневные часы прогреется только до +18 градусов.

«13 июня облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь, днем временами дожди. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура днем — от +16 до +18 градусов. Температура воздуха ночью — от +13 до +13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в субботу и воскресенье ожидаются дожди и грозы.

«Впереди циклоны с дождями и понижение температуры воздуха. Только дожди будут разного характера: 13 июня — просто дождь и температура воздуха максимальная днем +16–18 градусов, а 14 июня — кратковременные дожди, даже и грозы могут быть, но несколько теплее днем, +19–21 градус. На востоке области так и остается теплая погода, днем там постоянно от +22 до +27 градусов, но с ливнями и грозами», — рассказал он.

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