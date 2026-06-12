Магнитные бури сегодня, 12 июня: что завтра, сонливость, проблемы с ЖКТ

Сегодня, 12 июня, магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 июня

По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 12 июня, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля Земли.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 17%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 45%. Вероятность спокойного магнитного поля — 38%», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

По данным сервиса my-calend, сегодня прогнозируется магнитная буря силой пять баллов.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации портала.

Также выброс плазмы от утренней вспышки 11 июня, согласно расчетам, достигнет Земли именно 13 июня. В сочетании с продолжающимся воздействием корональной дыры это может привести к магнитной буре уровня G1. Специалисты советуют метеозависимым людям быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в субботу и внимательно отслеживать обновления прогнозов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как магнитная буря может влиять на состояние здоровья

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» объяснила, что во время геомагнитных возмущений увеличивается шанс развития инсульта и аритмии.

«Меняется магнитное поле Земли, а это приводит к сердечно-сосудистой катастрофе. <...> Шансы развития инсульта в день повышенной солнечной активности увеличивается на 19%, <...> увеличивается шанс развития аритмии. Поэтому в эти дни вы должны четко прислушиваться к себе. Если у вас появляется сердцебиение, головные боли, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить катастрофу», — отметила она.

Врач-педиатр Григорий Шеянов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури очень часто сказываются на состоянии здоровья метеочувствительных людей, причем недомогание могут почувствовать даже маленькие дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — сказал медик.

Читайте также:

Тропические ночи, грозы и жара до +34: погода в Москве в начале июля

Туманы, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве в праздничные выходные

Погода в Москве в пятницу, 12 июня: грозы, ливни и рекордная жара до +30