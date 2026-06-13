У младенца после госпитализации в организме нашли следы кокаина Sun: у оставленного в испанском отеле ребенка в организме нашли следы кокаина

В испанском курортном городе на Коста-дель-Соль в организме шестимесячного младенца обнаружены следы кокаина после того, как родители бросили троих детей одних в номере отеля. 41-летний мужчина и 28-летняя женщина приехали на отдых с детьми, однако оставили их без присмотра, уйдя на вечеринку.

В номере находились шестимесячный, годовалый и четырехлетний дети. Другие постояльцы отеля заметили брошенных малышей и вызвали полицию. Детей обнаружили в одиночестве и срочно госпитализировали. При обследовании у шестимесячного младенца тест на кокаин дал положительный результат.

Ранее в Гане арестовали священника Ричмонд Акваси Фримпонга, он пытался заживо закопать пятимесячную девочку в деревне Абофрем. Трагедию предотвратил местный житель Уинфред Агба, который заметил священника и его сообщника на мусорной свалке с ребенком на руках. Заподозрив неладное, он проследил за ними. Мужчина немедленно поднял тревогу.

В свое время в подмосковном Серпухове прохожие обнаружили тело младенца возле мусорных контейнеров на улице Ленина в поселке Большевик. Криминалисты зафиксировали на теле ребенка многочисленные колото-резаные раны. Предварительный осмотр показал, что младенец мог появиться на свет раньше срока в домашних условиях.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.