15 апреля 2026 в 10:46

Обезумевший священник пытался закопать живого младенца на свалке

Священник пытался заживо похоронить младенца на свалке в Гане

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В деревне Абофрем в Гане арестовали священника Ричмонда Акваси Фримпонга, который попытался заживо похоронить пятимесячную девочку, сообщает Ghana Web. Спасти младенца помог местный житель Уинфред Агба, который заметил подозрительных мужчин на мусорной свалке.

Очевидец увидел Фримпонга и его сообщника с ребенком на руках, заподозрил неладное и проследил за ними. Так он стал свидетелем того, как священник пытался закопать живого младенца, и немедленно поднял тревогу. Сейчас девочка находится в больнице.

Помощник главы деревни Нана Яу Баду рассказал, что священник солгал ему о состоянии ребенка, заявив, что младенец уже мертв и его нужно похоронить. Фримпонг и его сообщник были арестованы.

До этого в Дагестане на мусорной свалке обнаружено тело младенца, погибшего от насильственных действий. По предварительным данным, к смерти ребенка причастна его мать, возбуждено уголовное дело.

Также несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.

