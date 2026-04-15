Обезумевший священник пытался закопать живого младенца на свалке Священник пытался заживо похоронить младенца на свалке в Гане

В деревне Абофрем в Гане арестовали священника Ричмонда Акваси Фримпонга, который попытался заживо похоронить пятимесячную девочку, сообщает Ghana Web. Спасти младенца помог местный житель Уинфред Агба, который заметил подозрительных мужчин на мусорной свалке.

Очевидец увидел Фримпонга и его сообщника с ребенком на руках, заподозрил неладное и проследил за ними. Так он стал свидетелем того, как священник пытался закопать живого младенца, и немедленно поднял тревогу. Сейчас девочка находится в больнице.

Помощник главы деревни Нана Яу Баду рассказал, что священник солгал ему о состоянии ребенка, заявив, что младенец уже мертв и его нужно похоронить. Фримпонг и его сообщник были арестованы.

