Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 11:14

Стала известна новая схема взлома банковских карт

Доцент Щербаченко: мошенники взламывают банковские карты через розыгрыш билетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали взламывать банковские карты граждан через фейковые розыгрыши билетов, а также под видом эксклюзивных приглашений на мероприятия, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники специально создают ситуации, где жертва сама передает свои данные, будучи уверенной в выгодном предложении.

Фейковые розыгрыши билетов, эксклюзивные приглашения, знакомства с предложением сходить на мероприятие — все это может закончиться взломом аккаунта и потерей денег. Как работает схема мошенников? Приходит сообщение о выигрыше или продаже билетов. Вас просят войти через мессенджер в аккаунт, и он оказывается у злоумышленников. Также они могут использовать фишинговые сайты или ссылки для получения данных о пользователе. Жертва, получив ее, сама вводит все персональные и банковские данные, которые потом используют мошенники, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что не стоит отвечать на сообщения с незнакомых номеров и переходить по подозрительным ссылкам. По его словам, важно установить качественный антивирус и регулярно его обновлять. Доцент добавил, что также необходимо помнить простую истину: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а хорошая скидка на билеты в 30–50%, вероятнее всего, является уловкой мошенников.

Как защититься от новой мошеннической схемы? Не отвечайте неизвестным людям, не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений, не сообщайте посторонним и не вводите на неизвестных сайтах коды из СМС. Не верьте в предположения о скидке на билет в 30–50%, установите качественный антивирус и обновляйте его. Также не переводите предоплату неизвестным людям за билеты в интернете, — резюмировал Щербаченко.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что мошенники начали предлагать пенсионерам обналичить старые сберкнижки. Он отметил, что по старым вкладам не возвращают «космические» суммы. Парламентарий добавил, что за деньгами со сберкнижки необходимо обращаться только напрямую в банк.

Общество
мошенники
злоумышленники
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Федеральная поддержка может распространиться на одну категорию граждан
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки
«Прямо на границе»: Москалькова «свела» Лантратову с омбудсменом Украины
Стало известно, почему Украину на самом деле не пускают в Евросоюз
Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск
В МИД России объяснили указ о гражданстве для жителей Приднестровья
В США поразились восстановлению военной мощи Ирана
Захарова оценила проверку США биолабораторий на Украине
«Я этому не радуюсь»: в Госдуме огорчились из-за укрепления рубля
Суд решил судьбу истязавшего собственных сыновей мужчины
Фитнес-эксперт дал советы, как правильно выбрать спортзал
Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой
В Италии объяснили, какой сигнал Путин послал Западу из Китая
«Гуньку не забудьте»: Захарова дала Киеву совет о прахе украинских нацистов
Захарова разъяснила пуски ракеты «Сармат»
Три человека погибли у себя дома от неизвестного вещества
Захарова озвучила Токио условие для возвращения к нормальному общению
Баловство с петардой в стенах пермской школы обернулось уголовным делом
Аналитик объяснил, почему снизились цены на ряд товаров
Россиянам рассказали о неочевидном факторе недосыпа
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.