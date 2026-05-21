Стала известна новая схема взлома банковских карт

Мошенники начали взламывать банковские карты граждан через фейковые розыгрыши билетов, а также под видом эксклюзивных приглашений на мероприятия, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники специально создают ситуации, где жертва сама передает свои данные, будучи уверенной в выгодном предложении.

Фейковые розыгрыши билетов, эксклюзивные приглашения, знакомства с предложением сходить на мероприятие — все это может закончиться взломом аккаунта и потерей денег. Как работает схема мошенников? Приходит сообщение о выигрыше или продаже билетов. Вас просят войти через мессенджер в аккаунт, и он оказывается у злоумышленников. Также они могут использовать фишинговые сайты или ссылки для получения данных о пользователе. Жертва, получив ее, сама вводит все персональные и банковские данные, которые потом используют мошенники, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что не стоит отвечать на сообщения с незнакомых номеров и переходить по подозрительным ссылкам. По его словам, важно установить качественный антивирус и регулярно его обновлять. Доцент добавил, что также необходимо помнить простую истину: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а хорошая скидка на билеты в 30–50%, вероятнее всего, является уловкой мошенников.

Как защититься от новой мошеннической схемы? Не отвечайте неизвестным людям, не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений, не сообщайте посторонним и не вводите на неизвестных сайтах коды из СМС. Не верьте в предположения о скидке на билет в 30–50%, установите качественный антивирус и обновляйте его. Также не переводите предоплату неизвестным людям за билеты в интернете, — резюмировал Щербаченко.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что мошенники начали предлагать пенсионерам обналичить старые сберкнижки. Он отметил, что по старым вкладам не возвращают «космические» суммы. Парламентарий добавил, что за деньгами со сберкнижки необходимо обращаться только напрямую в банк.