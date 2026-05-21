Захарова разъяснила пуски ракеты «Сармат»

Испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», прошедшие на прошлой неделе, носили плановый характер, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, вся необходимая информация уже была представлена в докладе президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент NEWS.ru.

Хотела бы отметить, что эти испытания носят плановый характер. Мне кажется, все было изложено в докладе президенту, — сказала Захарова.

Ранее в Сети появились уникальные кадры испытаний стратегического комплекса «Сармат». Новая ракета способна нести суммарный боезаряд огромной мощности, что делает ее ключевым элементом системы национального сдерживания.

До этого Путин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце 2026 года. Дальность его применения может быть свыше 35 тыс. километров, отметил глава государства. Российский лидер напомнил, что военные уже успешно применяют комплексы «Кинжал» в зоне военной операции на Украине. Также продолжаются работы по улучшению этого оружия, в том числе по повышению точности неядерной версии ракеты.