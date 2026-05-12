Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство Путин: «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2026 года

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце 2026 года, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, дальность применения комплекса может превышать 3,5 тыс. км.

В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство, — сказал Путин.

Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил президенту России об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

В Сети появились уникальные кадры успешных испытаний новейшего стратегического комплекса «Сармат», подтверждающие его высокую эффективность. Новая ракета способна нести суммарный боезаряд огромной мощности, что делает ее ключевым элементом системы национального сдерживания. По словам президента РФ Владимира Путина, на сегодняшний день это самый мощный ракетный комплекс в мире. Он добавил, что «Сармат» обладает уникальными характеристиками.