Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство

Путин: «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2026 года

Владимир Путин принял в режиме видеоконференции доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракеты «Сармат» Владимир Путин принял в режиме видеоконференции доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракеты «Сармат» Фото: kremlin.ru
Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце 2026 года, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, дальность применения комплекса может превышать 3,5 тыс. км.

В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство, — сказал Путин.

Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил президенту России об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат», сообщил президенту России Владимиру Путину командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

В Сети появились уникальные кадры успешных испытаний новейшего стратегического комплекса «Сармат», подтверждающие его высокую эффективность. Новая ракета способна нести суммарный боезаряд огромной мощности, что делает ее ключевым элементом системы национального сдерживания. По словам президента РФ Владимира Путина, на сегодняшний день это самый мощный ракетный комплекс в мире. Он добавил, что «Сармат» обладает уникальными характеристиками.

