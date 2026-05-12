Путину сообщили об успешном испытании самого мощного ракетного комплекса

Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат», сообщил президенту РФ Владимиру Путину командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием и пожелал успехов, передает пресс-служба Кремля.
Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена, — сообщил командующий РВСН.
По словам Каракаева, «Сармат» превосходит своего предшественника — ракетный комплекс «Воевода» — по основным характеристикам, включая дальность, забрасываемый вес и возможности преодоления ПРО. Он добавил, что испытания подтвердили правильность заложенных конструкторских и технологических решений.
Ранее Путин рассказал, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце 2026 года. Дальность его применения может быть свыше 35 тыс. километров, отметил глава государства.