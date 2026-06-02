ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 07:05

Назван фактор, резко повышающий риск сахарного диабета

Эндокринолог Губина: риск диабета возрастает на 40% при болезни обоих родителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Риск развития диабета у ребенка увеличивается на 40%, если оба родителя страдают этим заболеванием, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Татьяна Губина. По ее словам, вероятность возрастает при чрезмерном употреблении сладкого и малоподвижном образе жизни.

Семейная история сахарного диабета II типа является одним из самых значимых немодифицируемых факторов риска. Если у пациента есть родственники первой линии с таким диагнозом, вероятность развития болезни у него значительно выше. Статистика показывает, что при наличии одного больного родителя риск возрастает примерно в два-три раза, а если оба из них страдают диабетом, вероятность может достигать 40–50%. Причины такой связи кроются не только в генетике, но и в общих привычках и образе жизни семьи, — поделилась Губина.

Она подчеркнула, что генетические факторы включают изменения, влияющие на инсулинорезистентность, работу β-клеток поджелудочной железы и углеводный обмен. По словам врача, эти особенности могут проявляться с раннего возраста, но зачастую незаметно, пока не возникнут внешние триггеры, такие как избыточный вес, недостаток физической активности или стресс.

Риск повышается и при наличии других близких родственников с диабетом — бабушек, дедушек, дядей или теть. При этом степень влияния уменьшается по мере удаления родства, однако общие семейные привычки питания и уровня активности остаются важными. Например, если в семье распространено переедание, высокий уровень потребления сладостей и низкая физическая активность, это создает дополнительный фон для реализации генетической предрасположенности, — добавила Губина.

Ранее диетолог Наталья Мизинова предупредила, что низкожировые диеты не только неэффективны для похудения, но и могут способствовать набору веса и развитию серьезных заболеваний. По ее словам, увлечение таким типом питания привело к распространению сахарного диабета по всему миру.

Здоровье
врачи
заболевания
Life Style
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оценены потери армянских фермеров из-за запрета поставок в Россию
Экономист объяснил, сколько нужно брать наличных в заграничный отпуск
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.