Назван фактор, резко повышающий риск сахарного диабета

Риск развития диабета у ребенка увеличивается на 40%, если оба родителя страдают этим заболеванием, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Татьяна Губина. По ее словам, вероятность возрастает при чрезмерном употреблении сладкого и малоподвижном образе жизни.

Семейная история сахарного диабета II типа является одним из самых значимых немодифицируемых факторов риска. Если у пациента есть родственники первой линии с таким диагнозом, вероятность развития болезни у него значительно выше. Статистика показывает, что при наличии одного больного родителя риск возрастает примерно в два-три раза, а если оба из них страдают диабетом, вероятность может достигать 40–50%. Причины такой связи кроются не только в генетике, но и в общих привычках и образе жизни семьи, — поделилась Губина.

Она подчеркнула, что генетические факторы включают изменения, влияющие на инсулинорезистентность, работу β-клеток поджелудочной железы и углеводный обмен. По словам врача, эти особенности могут проявляться с раннего возраста, но зачастую незаметно, пока не возникнут внешние триггеры, такие как избыточный вес, недостаток физической активности или стресс.

Риск повышается и при наличии других близких родственников с диабетом — бабушек, дедушек, дядей или теть. При этом степень влияния уменьшается по мере удаления родства, однако общие семейные привычки питания и уровня активности остаются важными. Например, если в семье распространено переедание, высокий уровень потребления сладостей и низкая физическая активность, это создает дополнительный фон для реализации генетической предрасположенности, — добавила Губина.

