Врач ответила, чем опасны диеты с низким содержанием жиров

14 мая 2026 в 06:30

Врач Мизинова: низкожировые диеты могут привести к еще большему набору веса

Низкожировые диеты не только не помогают похудеть, но и могут привести к еще большему набору веса и развитию тяжелых заболеваний, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, приверженность к такому типу питания «подарила» миру эпидемию сахарного диабета.

Жирные кислоты присутствуют практически в каждой клетке тела. Когда мы ограничиваем жиры в рационе, мы добиваемся того, что организм впадает в строгий дефицит. Без жиров человек существовать не может. Когда весь мир ввел низкожировую диету, это привело к эпидемии сахарного диабета и ожирения. Метаболизм меняется таким образом, что при низкожировом типе питания на углеводном варианте потребления пищи происходит серьезное отложение жира. Самое страшное, что он нарастает вокруг внутренних органов. Это эндогенное отложение жира, которое приводит к тяжелым последствиям для организма и развитию инвалидизирующих диагнозов, — пояснила Мизинова.

Она добавила, что жиры нужны не только для строительства и обновления клеток, также они участвуют в значительных обменных процессах в организме. По словам врача, без достаточного количества жиров не усваиваются витамины А и Е.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что настоящий голод в отличие от ложного вызывает неприятные ощущения в области желудка, в том числе спазмы. По его словам, это ощущение возникает из-за дефицита энергии — белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов в организме.

Здоровье
врачи
диетологи
питание
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

