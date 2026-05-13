13 мая 2026 в 13:34

Диетолог объяснил, как отличить настоящий голод от ложного

Врач Поляков: настоящий голод в отличие от ложного вызывает дискомфорт в животе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Настоящий голод в отличие от ложного вызывает неприятные ощущения в области желудка, в том числе спазмы, рассказал «Вечерней Москве» диетолог Антон Поляков. Он отметил, что это ощущение возникает из-за дефицита энергии — белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов в организме.

Если прошло четыре часа с момента приема пищи, то к этому времени человек должен проголодаться — если не было запредельного переедания, — подчеркнул Поляков.

Он добавил, что центры голода и жажды располагаются рядом в головном мозге. Именно поэтому можно спутать эти ощущения. За ложным позывом подкрепиться часто скрывается обычный водный дефицит.

Ранее нутрициолог Дарья Савельева заявила, что постоянное чувство голода зачастую связано с дефицитом белка в организме, объяснила. По ее словам, количество этого органического вещества влияет на показатель сытости.

Здоровье
диетологи
врачи
рацион
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

