Диетолог объяснил, как отличить настоящий голод от ложного Врач Поляков: настоящий голод в отличие от ложного вызывает дискомфорт в животе

Настоящий голод в отличие от ложного вызывает неприятные ощущения в области желудка, в том числе спазмы, рассказал «Вечерней Москве» диетолог Антон Поляков. Он отметил, что это ощущение возникает из-за дефицита энергии — белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов в организме.

Если прошло четыре часа с момента приема пищи, то к этому времени человек должен проголодаться — если не было запредельного переедания, — подчеркнул Поляков.