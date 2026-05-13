Диетолог объяснил, как отличить настоящий голод от ложного

Настоящий голод в отличие от ложного вызывает неприятные ощущения в области желудка, в том числе спазмы, рассказал «Вечерней Москве» диетолог Антон Поляков. Он отметил, что это ощущение возникает из-за дефицита энергии — белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов в организме.
Если прошло четыре часа с момента приема пищи, то к этому времени человек должен проголодаться — если не было запредельного переедания, — подчеркнул Поляков.
Ранее нутрициолог Дарья Савельева заявила, что постоянное чувство голода зачастую связано с дефицитом белка в организме, объяснила. По ее словам, количество этого органического вещества влияет на показатель сытости.