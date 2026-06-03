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03 июня 2026 в 12:50

Диетолог предупредила о смертельной опасности употребления бекона

Диетолог Соломатина: употребление бекона повышает риск развития рака кишки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление бекона, в особенности обжаренного, повышает риск развития рака толстой кишки и мочевого пузыря, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина. Она предупредила, что аналогичная ситуация и с другими переработанными продуктами.

В беконе есть нитрит натрия, который используют, чтобы мясо было красивого розового или красноватого цвета и дольше хранилось. Без этой добавки бекон будет иметь серый цвет. После обжарки нитрит натрия становится нитрозамином — канцерогенным соединением. Причем каждая следующая порция увеличивает риски возникновения онкологических заболеваний на небольшой процент, и идет накопительный эффект, — отметила Соломатина.

Она уточнила, что особую опасность бекон представляет для людей с избыточным весом и сахарным диабетом. От продукта также стоит воздержаться пациентам с заболеваниями ЖКТ. Здоровому человеку допустимо съедать не более 100 г сырокопченого или варено-копченого изделия в неделю, добавила врач.

Ранее диетолог Марина Макиша предупредила, что через выпечку без упаковки можно заразиться гепатитом А. Она подчеркнула, что такое заболевание передается через контакт с кожей.

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