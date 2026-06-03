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03 июня 2026 в 13:15

Миронов призвал ускорить принятие важного для новых регионов законопроекта

Депутат Миронов призвал продлить льготную регистрацию авто в Новороссии

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал продлить льготную регистрацию авто для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В беседе с NEWS.ru он отметил, что далеко не все автовладельцы успели завершить необходимые процедуры по упрощенному порядку.

В этом году жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей столкнулись с проблемами при перерегистрации своих автомобилей. Старый упрощенный порядок перестал действовать, однако далеко не все автовладельцы успели завершить необходимые процедуры и собрать документы. Ко мне стали поступать обращения. Я направил запрос в правительство с просьбой продлить льготный порядок. Недавно из МВД пришел ответ, что проект соответствующего постановления правительства подготовлен. Упрощенный порядок заключался в том, что для граждан регистрация автомобилей в российской юрисдикции была бесплатной и не требовала предоставления целого ряда документов, — пояснил Миронов.

Он подчеркнул, что жителям четырех новых регионов бывает трудно собрать полный пакет документов в условиях регулярных обстрелов ВСУ. По словам депутата, оставлять людей без собственного транспорта в такой ситуации было бы жестоко и несправедливо.

Люди в новых регионах РФ фактически живут в условиях боевых действий, и у них порой физически нет возможности собрать все необходимые бумаги для перерегистрации авто. В такой ситуации оставлять их без личного транспорта негуманно. Я рад, что в правительстве это понимают, поэтому призываю как можно скорее принять решение о продлении льготного порядка регистрации автомобилей, — заключил Миронов.

Ранее на автозаправках в Луганской Народной Республике ввели временные ограничения на отпуск бензина АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива, разрешив не более 20 литров на человека. Запрет также распространяется на продажу горючего в тару.

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