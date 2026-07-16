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16 июля 2026 в 14:57

Стало известно о новых предпочтениях москвичей в области паркинга

Директор по продажам Соколова: 44% москвичей готовы выбрать парковки-этажерки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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44% москвичей готовы рассмотреть возможность использования современных двухуровневых парковок-этажерок, так как автовладельцы все чаще воспринимают машиноместо не просто как техническую площадку, а как полноценное продолжение жилого пространства, заявила NEWS.ru директор по продажам компании «Хайтэк Девелопмент» Светлана Соколова. По ее словам, эта тенденция зафиксирована на фоне острого дефицита мест во дворах и растущего спроса на технологичные решения.

Московские автовладельцы начали воспринимать паркинг как полноценное продолжение жилой среды, поэтому их требования к удобству изменились. Аналитики нашей компании выяснили, что 44% москвичей готовы попробовать технологичные двухуровневые парковки-этажерки. Владельцы авто все чаще отказываются от хаотичных дворовых стоянок из-за дефицита мест. Эта смена приоритетов подтверждается цифрами. Хотя 70% москвичей пока видели подобные конструкции только со стороны, ими готовы активно пользоваться 44% участников исследования. Еще 30% рассматривают такой вариант для дополнительного семейного автомобиля или гостей. Впрочем, для 26% сам тип объекта вторичен — им важно гарантированно оформить площадку в собственность, — пояснила Соколова.

Она добавила, что одновременно с ростом интереса к инновационным решениям традиционные открытые стоянки внутри дворов стремительно сдают позиции. По словам эксперта, если сравнивать варианты с одинаковой ценой и локацией, то 66% респондентов без колебаний отдают предпочтение теплому подземному комплексу с лифтовым спуском.

Параллельно с развитием подъемных систем классические открытые стоянки во дворах стремительно теряют популярность. При одинаковой цене и расположении мест 66% респондентов интуитивно выбирают теплый подземный паркинг со спуском на лифте. Главным критерием надежности такого пространства 44% жителей назвали полную защиту автомобиля от непогоды: снега, града и наледи. Фактор личной безопасности тоже важен: физическая охрана на въезде необходима 32% покупателей, а закрытый доступ от посторонних — 24%. Запросы аудитории кардинально изменились, и девелоперам необходимо реагировать на это еще на этапе проектирования, — заключила Соколова.

Ранее парламентарий Владимир Кошелев заявил, что депутаты Госдумы готовят законопроект о регулировании долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной. По его словам, подобная аренда существует во многих странах и когда-то была в России.

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