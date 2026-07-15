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15 июля 2026 в 14:23

Депутаты готовятся изменить законодательство об аренде жилья

В Госдуме готовят законопроект о долгосрочной аренде жилья с льготной ставкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Депутаты Госдумы готовят законопроект о регулировании в РФ долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной, рассказал в беседе с ТАСС первый зампред комитета российского парламента по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он добавил, что подобная аренда существует во многих странах и когда-то была в России.

Мы готовим законопроект, который создаст четкие правила для этого рынка. В первую очередь мы ориентируемся на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не подпадают под социальный найм, — заявил Кошелев.

Согласно законопроекту, для граждан появится льготная арендная ставка ниже рыночной. Разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. Авторы закона также предложили оформлять временную прописку на весь срок аренды. Так, дети смогут ходить в школы, а взрослые прикрепляться к поликлиникам.

Депутат заявил, что инвесторы получат мощный стимул в виде налоговых льгот на период строительства и на десять лет после ввода дома в эксплуатацию. Это снизит окупаемость и привлечет частный капитал.

Ранее в России призвали повысить размер выплаты по социальному контракту до 1 млн рублей. Их можно будет потратить на открытие собственного дела.

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