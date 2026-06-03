В Госдуме оценили идею повысить лимит дохода для самозанятых

В увеличении лимита дохода до 3 млн рублей для самозанятых и введении механизма его ежегодной индексации нет смысла, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Артем Кирьянов. По его мнению, такие люди редко зарабатывают более 200 тыс. рублей в месяц. Так парламентарий отреагировал на соответствующее предложение коллеги Дмитрия Гусева. Кирьянов отметил, что экспериментальное введение налога на профессиональный доход помогло множеству людей «выйти из тени».

Во-первых, эксперимент, рассчитанный на 10 лет, будет завершен в срок. Никаких нововведений в этой части, особенно ухудшающих положение людей, до окончания эксперимента не будет. Во-вторых, статистика говорит о том, что доход очень небольшого процента самозанятых выходит за рамки 200 тыс. рублей в месяц — он близок к статистической погрешности. Предложение повысить лимит дохода обсуждалось, но реализовывать его не имеет смысла, — высказался Кирьянов.

Он отметил, что по завершении эксперимента специалисты проанализируют результаты применения налогов на профессиональный доход. Именно на их основании примут дальнейшие решения с учетом статусов, субъектов предпринимательской деятельности и состояния экономики, добавил депутат. Он призвал разработать нововведения, которые максимально упростят жизнь людям, которые только начали бизнес и тем, кто уже обеспечивает своим делом семью.

Ранее представители партии ЛДПР, в том числе депутат Госдумы Леонид Слуцкий, предложили на год освободить самозанятых женщин после родов от уплаты налога на профессиональный доход. По мнению авторов инициативы, это позволит поддержать молодых матерей и снизит финансовую нагрузку на семьи.