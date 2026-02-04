Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 14:03

Одну категорию россиян могут на год освободить от налога для самозанятых

Депутат Слуцкий призвал освободить самозанятых женщин после родов от налога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Представители партии ЛДПР, в том числе депутат Госдумы Леонид Слуцкий, предложили на год освободить самозанятых женщин после родов от уплаты налога на профессиональный доход, пишет 360.ru. По мнению авторов инициативы, это позволит поддержать молодых матерей и снизит финансовую нагрузку на семьи.

Когда появляются дети, женщина неизбежно сталкивается с временным падением дохода и необходимостью если не отказаться, то как минимум приостановить часть любимой работы. Ведь совмещать активную работу с материнскими обязанностями в первый год жизни малыша — задача не из легких, — подчеркнул Слуцкий.

В ЛДПР добавили, что сейчас самозанятые не имеют никаких специальных льгот, связанных с рождением ребенка. В результате многие из них вынуждены прекратить работу или уйти в теневой сектор после родов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что самозанятые не будут облагаться новыми налогами вплоть до окончания эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход в 2028 году. С соответствующим заявлением он выступил по итогам встречи с премьером Михаилом Мишустиным.

самозанятые
налоги
дети
матери
