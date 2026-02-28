Стало известно о новой схеме телефонных мошенников

В России набирает обороты новая мошенническая схема взлома смартфонов с помощью вредоносных файлов, которые злоумышленники рассылают после серии доверительных звонков под видом госслужб или коммунальщиков, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для этого аферисты используют многоэтапную комбинацию, выстраивая с жертвой доверительные отношения через разговоры о тестировании новых сервисов.

В регионах наблюдается новый метод мошенничества, связанный со взломом смартфонов. Злоумышленники используют схему с несколькими телефонными звонками, которые якобы касаются тестирования новых сервисов, работы ЖКХ и обращений в государственные органы. Мошенники начинают общение с жертвой, выстраивая доверительные отношения, и используют социальную инженерию. Затем они присылают вредоносные файлы через мессенджеры или электронную почту, маскируя их под приложения, отчеты или личные документы. Если пользователь открывает такой файл, на его устройство загружается вредоносное программное обеспечение, через которое злоумышленники получают доступ к личной информации жертвы, — пояснил Щербаченко.

По его словам, в разговорах мошенники часто используют такие предлоги, как «ускорим приложение», «разблокируем мессенджер» или «снимем ограничения», чтобы убедить человека перейти по ссылке. Он добавил, что злоумышленники могут прислать ее на электронную почту и даже разместить в комментариях под новостями в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.