Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 08:00

Стало известно о новой схеме телефонных мошенников

Доцент Щербаченко: мошенники взламывают телефоны с помощью вредоносных файлов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России набирает обороты новая мошенническая схема взлома смартфонов с помощью вредоносных файлов, которые злоумышленники рассылают после серии доверительных звонков под видом госслужб или коммунальщиков, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для этого аферисты используют многоэтапную комбинацию, выстраивая с жертвой доверительные отношения через разговоры о тестировании новых сервисов.

В регионах наблюдается новый метод мошенничества, связанный со взломом смартфонов. Злоумышленники используют схему с несколькими телефонными звонками, которые якобы касаются тестирования новых сервисов, работы ЖКХ и обращений в государственные органы. Мошенники начинают общение с жертвой, выстраивая доверительные отношения, и используют социальную инженерию. Затем они присылают вредоносные файлы через мессенджеры или электронную почту, маскируя их под приложения, отчеты или личные документы. Если пользователь открывает такой файл, на его устройство загружается вредоносное программное обеспечение, через которое злоумышленники получают доступ к личной информации жертвы, — пояснил Щербаченко.

По его словам, в разговорах мошенники часто используют такие предлоги, как «ускорим приложение», «разблокируем мессенджер» или «снимем ограничения», чтобы убедить человека перейти по ссылке. Он добавил, что злоумышленники могут прислать ее на электронную почту и даже разместить в комментариях под новостями в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.

мошенники
злоумышленники
россияне
ЖКХ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дядя и тетя убили маленького племянника и закопали его у трассы
Власти рассказали об ударах ВСУ по Брянской области
Силовики поймали подозреваемого в жестокой расправе над семьей учительницы
Льготная ипотека выходит на вторичку: что изменится в условиях программы
Пять человек заживо сгорели при пожаре в частном доме
Чубайса назвали реальной угрозой для России
Установлен предполагаемый организатор диверсии с катером из США
США отложили продажу оружия Тайваню из-за страха Трампа перед Си Цзиньпином
Дмитриев обвинил британскую прессу в перевирании речей Трампа
«Возраст не победить»: Яковлева о пластике, «Интердевочке», кризисе в браке
Проводники станут главными дирижерами туристических поездов
Соседка рассказала о фобии обвиняемого в похищении девочки в Смоленске
Госсекретарь США рекомендовал ближневосточным послам помалкивать
Правильное питание без вреда для психики: как уберечь детей от ожирения
Стало известно о новой схеме телефонных мошенников
Удар по Кубани и признание Зеленского о ВСУ: новости СВО к утру 28 февраля
Трамп раскрыл свои планы на третий президентский срок
«Непростое решение»: Трамп поделился мыслями по поводу Ирана
Овечкин продлил серию без голов до семи матчей
Названо направление, где бойцы ВСУ пропадают без вести за пару дней
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой
Общество

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.