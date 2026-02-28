Пять человек заживо сгорели при пожаре в частном доме

Пять человек заживо сгорели при пожаре в частном доме Пять жителей Тульской области погибли при пожаре в частном доме

При пожаре в частном доме в Тульской области погибли пять человек — три мужчины и две женщины, передает РЕН ТВ. Трагический инцидент произошел в поселке Горбачево. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В материале сказано, что спасатели ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров. Причина возгорания уточняется.

До этого стало известно о нескольких взрывах, прогремевших в пригороде Тулы. По предварительным данным, силы ПВО отражали атаку украинских БПЛА. По словам местных жителей, громкие звуки были слышны также в районе городов Узловая и Новомосковск. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

Тем временем в Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Сообщалось, что пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме после взрыва бытового газа в поселке Икше Московской области. По предварительной информации, в горящей квартире произошло обрушение перегородок и перекрытий. Мужчине и ребенку пришлось выпрыгнуть в окно, чтобы спастись от огня.