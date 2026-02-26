Российские военные сбили четыре дрона ВСУ над Тульской областью

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Тульской областью за ночь, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Прошедшей ночью в ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника. По предварительной информации пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, — написал Миляев.

Губернатор предупредил, что упавшие обломки БПЛА могут содержать взрывчатку, а их элементы — отравляющие вещества. При обнаружении подозрительных предметов граждан просят звонить в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в поселке Степное Краснояружского района беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданское авто. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате нападения ранения получил находившийся за рулем мужчина, ему потребовалась госпитализация.

До этого в Белгороде при ракетном обстреле ВСУ пострадал купол храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Как заявил Гладков, за прошедшие сутки областной центр дважды подвергся массированным атакам.