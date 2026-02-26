Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 23:08

В одном российском регионе введут материнский капитал для студентов

В Тульской области введут студенческий материнский капитал за рождение детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев анонсировал введение студенческого материнского капитала в регионе. Соответствующее поручение глава региона дал правительству в ходе послания к жителям, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

Поручаю правительству региона ввести дополнительную меру поддержки семей — студенческий материнский капитал с прогрессивным размером в зависимости от количества рожденных детей начиная с первого рождения, — сказал Миляев.

Также губернатор заявил о необходимости расширения вариантов расходования материнского капитала. По словам Миляева, рождение детей должно открывать новые возможности, а не ставить будущих родителей перед сложным выбором.

Ранее в пресс-службе Минтруда России сообщили, что материнский капитал, полученный в прошлом году, будет проиндексирован. Это касается всех семей, которые еще не потратили деньги или использовали их частично.

До этого министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил: женщины, родившие четырех и более детей, получили в среднем по 2 тыс. рублей дополнительно к пенсии после перерасчета. Глава ведомства напомнил, что с 2026 года время ухода за всеми детьми полностью засчитывается в страховой стаж.

Дмитрий Миляев
Тульская область
маткапитал
студенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры момента освобождения девятилетней девочки в Смоленске
Российские ледоколы пришли на помощь в Финский залив
MOL потребовала от компании JANAF обеспечить транзит нефти из РФ
Путин поздравил военных Сил специальных операций с профессиональным праздником
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
В Ярославле перестали принимать и выпускать авиарейсы
Клинтон призвала Конгресс допросить Трампа о связях с Эпштейном
«По Ефремову соскучились»: Милонов о Пугачевой, Долиной, уехавших рокерах
Пакистан нанес авиаудар по Афганистану
Стало известно, чем закончатся нападки Зеленского на Венгрию и Словакию
Появились кадры с места взрыва в баре в Казахстане
В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за три часа
Шесть человек погибли при взрыве в баре в Казахстане
Мирная жительница Брянской области попала в больницу от удара ВСУ
Появились кадры подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Легендарный вратарь оценил выступления Сафонова в «ПСЖ»
В одном российском регионе введут материнский капитал для студентов
СК потребовал ареста подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
МФО не дают денег до зарплаты? 5 способов не уйти к черным кредиторам
Тренер «Балтики» рассказал, сколько футболистов могли покинуть клуб зимой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.