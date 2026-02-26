В одном российском регионе введут материнский капитал для студентов В Тульской области введут студенческий материнский капитал за рождение детей

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев анонсировал введение студенческого материнского капитала в регионе. Соответствующее поручение глава региона дал правительству в ходе послания к жителям, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

Поручаю правительству региона ввести дополнительную меру поддержки семей — студенческий материнский капитал с прогрессивным размером в зависимости от количества рожденных детей начиная с первого рождения, — сказал Миляев.

Также губернатор заявил о необходимости расширения вариантов расходования материнского капитала. По словам Миляева, рождение детей должно открывать новые возможности, а не ставить будущих родителей перед сложным выбором.

Ранее в пресс-службе Минтруда России сообщили, что материнский капитал, полученный в прошлом году, будет проиндексирован. Это касается всех семей, которые еще не потратили деньги или использовали их частично.

До этого министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил: женщины, родившие четырех и более детей, получили в среднем по 2 тыс. рублей дополнительно к пенсии после перерасчета. Глава ведомства напомнил, что с 2026 года время ухода за всеми детьми полностью засчитывается в страховой стаж.