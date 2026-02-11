Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 09:57

Многодетные матери получили прибавку к пенсии

Котяков: пенсии многодетных матерей выросли на две тысячи рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женщины, родившие четырех и более детей, получили в среднем по две тысячи рублей дополнительно к пенсии после перерасчета, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Выступая на заседании комитета по социальной политики в Государственной думе РФ, он напомнил, что с 2026 года время ухода за всеми детьми полностью засчитывается в страховой стаж.

По нашей оценке, в среднем это (перерасчет. — NEWS.ru) дало прибавку порядка двух тысяч рублей в месяц к пенсии многодетным матерям, — сказал Котяков.

Ранее в Социальном фонде посоветовали россиянам заранее проверять состояние своих пенсионных накоплений. В ведомстве посоветовали периодически запрашивать выписку с лицевого счета, чтобы проверить корректность информации и при необходимости обратиться к работодателю.

До этого в России сумму маткапитала на первого ребенка проиндексировали на 5,6%. Размер выплаты увеличился до 728 921,9 рубля. Материнский капитал на второго ребенка составил 234 321,23 рубля для родителей, которые уже получили деньги на первого. В ином случае они имеют право на сертификат в размере 963 тысячи рублей.

