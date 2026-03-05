США уличили в применении бьющего по сознанию «оружия» США стали активно использовать ИИ в рамках информационной войны с Ираном

После начала боевых действий на Ближнем Востоке социальная сеть Х стала плацдармом информационной войны, местом, где активно публикуются дезинформационные материалы, передает aif.ru. В материале сказано, что множество пользователей, в том числе блогеры с крупной аудиторией, создают и размещают сгенерированные нейросетями ролики — такие подделки показывают якобы актуальные репортажи с места событий.

Юзеры также публикуют сцены из видеоигр, фейковые видео сбитых израильских истребителей, якобы успешных ударов ЦАХАЛ по иранской военной технике. При этом эти видео зачастую невозможно проанализировать: не видно никаких деталей, при этом кадры обладают высокой контрастностью, отметил специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов. В статье говорится, что цель подобных вбросов — манипуляция общественным мнением, при которой противник изображается как строго отрицательный герой, а своя сторона — как справедливый защитник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов против Ирана развивается хорошо. По его словам, «хорошо» — это еще «мягко сказано».

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о начале «полномасштабной войны». Он отметил, что Тегеран намерен отомстить за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. При этом Армия обороны Израиля полагает, что операция против Ирана продлится как минимум неделю.