05 марта 2026 в 07:38

США уличили в применении бьющего по сознанию «оружия»

США стали активно использовать ИИ в рамках информационной войны с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После начала боевых действий на Ближнем Востоке социальная сеть Х стала плацдармом информационной войны, местом, где активно публикуются дезинформационные материалы, передает aif.ru. В материале сказано, что множество пользователей, в том числе блогеры с крупной аудиторией, создают и размещают сгенерированные нейросетями ролики — такие подделки показывают якобы актуальные репортажи с места событий.

Юзеры также публикуют сцены из видеоигр, фейковые видео сбитых израильских истребителей, якобы успешных ударов ЦАХАЛ по иранской военной технике. При этом эти видео зачастую невозможно проанализировать: не видно никаких деталей, при этом кадры обладают высокой контрастностью, отметил специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов. В статье говорится, что цель подобных вбросов — манипуляция общественным мнением, при которой противник изображается как строго отрицательный герой, а своя сторона — как справедливый защитник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов против Ирана развивается хорошо. По его словам, «хорошо» — это еще «мягко сказано».

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о начале «полномасштабной войны». Он отметил, что Тегеран намерен отомстить за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. При этом Армия обороны Израиля полагает, что операция против Ирана продлится как минимум неделю.

США
Иран
нейросети
соцсети
