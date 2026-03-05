Стало известно, какую схему мошенники чаще используют перед 8 Марта Мошенники стали чаще использовать схему ложных знакомств перед 8 Марта

Мошенники стали чаще использовать схему «ложных знакомств» перед 8 Марта, заявил ТАСС эксперт платформы «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава. По его словам, они создают привлекательные аккаунты в соцсетях и выпрашивают деньги на подарки, например, матери. Эксперт также предостерег россиян от участия в фальшивых розыгрышах.

Создав привлекательный фальшивый профиль и установив эмоциональный контакт, они под благовидным предлогом <...> просят «взаймы» денег, после чего исчезают, — сказал Кучава.

Ранее аналитик и киберэксперт Владимир Ульянов заявил, что мошенники в преддверии 8 Марта нередко атакуют женщин, ожидающих доставку цветов. Жертвами аферистов в этот период также становятся люди, оформляющие подарки через непроверенные каналы.

До этого в пресс-службе мэра и правительства Москвы предупредили, что аферисты в преддверии 8 Марта начали рассылать жителям столицы ссылки на поддельные сайты с привлекательными ценами на товары. Злоумышленники также выманивают у жертв коды из СМС для якобы подтверждения доставки подарка. Кроме того, они присылают москвичам поздравительные открытки-вирусы.