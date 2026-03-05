Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 08:30

Простой салат на 8 Марта: вкусное сочение копчености и свежих овощей. Фишка — в заправке с пармезаном

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самые простые сочетания дают удивительно вкусный результат. В этом салате все очень понятно: хрустящие овощи, сладкая кукуруза и ароматная копченая куриная грудка. Но главный секрет — нежная сметанная заправка с тертым пармезаном, которая делает вкус более насыщенным и слегка сливочным. Получается легкий, сочный салат, который отлично подходит и для ужина, и для праздника.

Для приготовления вам понадобится:

100 г огурцов, 100 г помидоров, 100 г сладкого перца, 100 г консервированной кукурузы, 70 г копченой куриной грудки, 50 г сметаны 15%, 15–20 г тертого пармезана, соль по вкусу, черный перец по вкусу, щепотка сухого чеснока и базилика.

Огурцы нарежьте тонкой соломкой или натрите на терке для корейской моркови и переложите в салатник. Копченую куриную грудку нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна и добавьте к огурцам. Помидоры и сладкий перец нарежьте небольшими кусочками, добавьте к овощам вместе с кукурузой без жидкости. Отдельно приготовьте заправку: смешайте сметану, тертый пармезан, соль, перец, сухой чеснок и базилик. Перемешайте до однородности. Заправьте салат, аккуратно перемешайте и при необходимости немного посолите.

Ранее мы готовили торт-лентяй «Сникерс». С ним даже духовку включать не потребуется. Делаем быстренько и наслаждаемся.

Проверено редакцией
Читайте также
Постный и полезный салат с секретом: один злак заменит и картофель, и рис
Семья и жизнь
Постный и полезный салат с секретом: один злак заменит и картофель, и рис
Фарш, фасоль и томатный соус: фрикадельки спасают, когда гуляш надоел. Получается сытное блюдо. Домашние просят готовить постоянно
Общество
Фарш, фасоль и томатный соус: фрикадельки спасают, когда гуляш надоел. Получается сытное блюдо. Домашние просят готовить постоянно
Стало известно, какую схему мошенники чаще используют перед 8 Марта
Общество
Стало известно, какую схему мошенники чаще используют перед 8 Марта
Беру курицу, сыр и майонез — через 20 минут ужин на столе: если лень готовить, спасает этот рецепт
Общество
Беру курицу, сыр и майонез — через 20 минут ужин на столе: если лень готовить, спасает этот рецепт
Забудьте про классический фаршированный перец с его возней! Эта ленивая версия в горшочках спасет любой ужин. Быстро, сытно, очень вкусно
Общество
Забудьте про классический фаршированный перец с его возней! Эта ленивая версия в горшочках спасет любой ужин. Быстро, сытно, очень вкусно
салаты
простой рецепт
8 марта
курица
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 200 россиян застряли на круизном лайнере из-за «Эпической ярости» США
«Отрицают»: в Иране сделали заявление по запуску ракеты в адрес Турции
Эксперт по ИИ объяснила, как распознать написанный нейросетью текст
Дмитриев спрогнозировал резкий скачок цен на нефть
Овчинский: в ЕКЦ обработали примерно 27 тыс. обращений по реновации
«Опережая время»: как прошло открытие выставки Егора Зайцева «Форма цвета»
В США указали на подготовку курдов к наступательной операции в Иране
Украинских полицейских начали массово переводить в штурмовики
Стало известно, во сколько обойдется отпуск у Черного моря этим летом
Трое жителей Саратова пострадали при ночной атаке украинских БПЛА
Стало известно, какие россияне смогут получить пенсию досрочно
Трех человек спасли из горящего массажного салона в Москве
В США рассказали, сколько дней продлится операция против Ирана
Стало известно, какую схему мошенники чаще используют перед 8 Марта
Школьникам рассказали о нюансах устного экзамена перед ОГЭ по истории
Страховщик раскрыл среднюю стоимость лечения рака в России
Юрист поставил Сабурова «на счетчик»
Прибавка в 22 000 с 1 апреля: составили список получателей соцпенсий
Мужчину зарезали рядом со станцией метро «Сокол» в Москве
Пенсионерка рассказала о пережитом кошмаре в Красноармейске
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.