Простой салат на 8 Марта: вкусное сочение копчености и свежих овощей. Фишка — в заправке с пармезаном

Иногда самые простые сочетания дают удивительно вкусный результат. В этом салате все очень понятно: хрустящие овощи, сладкая кукуруза и ароматная копченая куриная грудка. Но главный секрет — нежная сметанная заправка с тертым пармезаном, которая делает вкус более насыщенным и слегка сливочным. Получается легкий, сочный салат, который отлично подходит и для ужина, и для праздника.

Для приготовления вам понадобится:

100 г огурцов, 100 г помидоров, 100 г сладкого перца, 100 г консервированной кукурузы, 70 г копченой куриной грудки, 50 г сметаны 15%, 15–20 г тертого пармезана, соль по вкусу, черный перец по вкусу, щепотка сухого чеснока и базилика.

Огурцы нарежьте тонкой соломкой или натрите на терке для корейской моркови и переложите в салатник. Копченую куриную грудку нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна и добавьте к огурцам. Помидоры и сладкий перец нарежьте небольшими кусочками, добавьте к овощам вместе с кукурузой без жидкости. Отдельно приготовьте заправку: смешайте сметану, тертый пармезан, соль, перец, сухой чеснок и базилик. Перемешайте до однородности. Заправьте салат, аккуратно перемешайте и при необходимости немного посолите.

