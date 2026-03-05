Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про классический фаршированный перец с его возней! Эта ленивая версия в горшочках спасет любой ужин. Быстро, сытно, очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
В горшочках еда получается особенной. Они равномерно прогреваются, долго держат тепло, и все, что в них готовится, томится, а не варится. Фарш пропитывается соком перцев и томатным соусом, а сыр сверху плавится и превращается в аппетитную золотистую корочку. И подавать можно прямо в горшочках — красиво и никакой лишней посуды.

Что понадобится для блюда

Беру 300 г любого мясного фарша, 2 красных болгарских перца, 2 кусочка батона, 100 г молока, одну луковицу, зубчик чеснока, пучок свежей зелени (петрушка, укроп), по чайной ложке сухого чеснока и копченой паприки, 2 чайные ложки прованских трав, соль по вкусу, 2-3 столовые ложки растительного масла, 200 г воды, 2-3 столовые ложки томатной пасты и 150 г твердого сыра.

Как готовить

Батон замачиваю в молоке на несколько минут. Лук и чеснок мелко рублю, зелень шинкую. Смешиваю фарш с размягченным батоном, луком, чесноком, зеленью, сухим чесноком, паприкой, солью и прованскими травами. Перец нарезаю крупными кусками (примерно 2×2 см). В отдельной миске смешиваю воду с томатной пастой и остатком прованских трав. В горшочки для запекания выкладываю слоями: немного соуса на дно, затем фарш, затем куски перца, снова фарш и перец. Заливаю все оставшимся томатным соусом так, чтобы жидкость почти покрывала содержимое. Сверху щедро посыпаю тертым сыром. Накрываю крышками или фольгой и ставлю в разогретую до 180 °C духовку на 30–40 минут. За 10 минут до готовности крышки снимаю, чтобы сыр подрумянился. Подаю прямо в горшочках, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
