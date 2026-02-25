Зимняя Олимпиада — 2026
Запекаю перцы с чесноком и петрушкой в масле — универсальная закуска, которая хранится всю зиму в банках

Фото: D-NEWS.ru
Беру сладкие перцы, чеснок и петрушку — и запекаю их в масле, получая универсальную закуску, которая хранится всю зиму в банках. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для мясных блюд, бутербродов или как самостоятельная закуска. Его необычность в том, что обычные перцы превращаются в нежные, ароматные ломтики, пропитанные чесночным маслом и зеленью, которые по вкусу напоминают солнечное лето даже в холодный январь. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, сочные дольки перца с лёгким дымком, бархатистым чесночным ароматом и свежестью петрушки. Они отлично дополняют мясо, сыры, пасту или просто свежий хлеб.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг сладкого перца (лучше разных цветов), 1 головка чеснока, большой пучок петрушки, 150 мл растительного масла, 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 2 ст. ложки 9% уксуса. Перцы вымойте, удалите семена и нарежьте крупными дольками. Чеснок нарежьте пластинками, петрушку мелко порубите. В глубокой миске смешайте перец с чесноком, петрушкой, маслом, солью, сахаром и уксусом. Выложите на противень в один слой и запекайте при 200 градусах 30–40 минут до мягкости. Горячим разложите по стерилизованным банкам, залейте оставшимся маслом и закатайте. Храните в холодильнике.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
перцы
рецепты
кулинария
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
