17 марта 2026 в 16:00

Беру семена прямо из свежего перца и заливаю копеечным средством: всходят в разы быстрее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хотите ускорить прорастание семян перца и получить дружные всходы всего за несколько дней? Есть эффективный способ — обработка перекисью водорода. Этот метод особенно хорош для семян, извлеченных прямо из свежего плода.

Перекись действует как мощный стимулятор роста и одновременно обеззараживает семена, уничтожая патогенную микрофлору на их поверхности. Для этого достаточно залить семена 3-процентной перекисью водорода комнатной температуры всего на 15-20 минут. За это время оболочка семян слегка размягчается, а активный кислород пробуждает зародыш к жизни.

После обработки семена не промывают, а сразу высевают в подготовленную влажную почву. Такой метод обеспечивает почти стопроцентную всхожесть и значительно сокращает время появления ростков — первые петельки могут показаться уже на 3-5 день. В разы быстрее, чем из сухих семян.

Этот простой лайфхак поможет вам получить крепкую рассаду благодаря копеечному средству.

Проверено редакцией
В пост на ужин готовлю фаршированные перцы — без мяса, яиц, молочки и даже без риса: с подливой
Общество
В пост на ужин готовлю фаршированные перцы — без мяса, яиц, молочки и даже без риса: с подливой
От этих перцев за уши не оттянешь: простой салат-закуска из запеченных перцев
Общество
От этих перцев за уши не оттянешь: простой салат-закуска из запеченных перцев
Самолет готовится к аварийной посадке в Петербурге
Регионы
Самолет готовится к аварийной посадке в Петербурге
Самолет переломал шасси во время жесткой посадки и попал на видео
Азия
Самолет переломал шасси во время жесткой посадки и попал на видео
Вырастут крупные и мясистые: 3 натуральные подкормки для помидоров — проверенные способы для хорошего урожая
Общество
Вырастут крупные и мясистые: 3 натуральные подкормки для помидоров — проверенные способы для хорошего урожая
перцы
посадки
дачи
рассада
Дарья Иванова
Д. Иванова
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

